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В Житомирской области ограбили и избили местного депутата "Слуги народа"

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Житомир, Понедельник 26 июля 2021 17:09
В Житомирской области ограбили и избили местного депутата "Слуги народа" Фото: в Житомирской области ограбили и избили местного депутата "Слуги народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители Житомирской области разоблачили трех человек, причастных к избиению и ограблению депутата Коростенского городского совета Андрея Недашковского. Инцидент произошел вечером 24 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным правоохранителей, около в 21:40, в полицию обратился 48-летний депутат от “Слуги народа” городского совета Андрей Недашковский. Как позже было выяснено, потерпевшего ограбили в результате спровоцированного спора с прохожими, которые перед этим распивали спиртное.

"Предварительно, участники попойки спровоцировали внезапный спор с прохожим, в ходе которого причинили ему телесные повреждения и отобрали сумку вместе с кошельком и другими личными вещами", - отмечает пресс-служба полиции.

Недашковский сразу обратился в больницу, где ему и диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

"Собрав информацию на месте происшествия, мы быстро установили сначала личность одного из подозреваемых, а затем и двух его приспешников. Все они местные жители в возрасте от 26 до 37 лет. Сейчас все трое дают показания следователям", - добавляет пресс-служба.

Стоит отметить, что согласно ч. 2 ст. 186, злоумышленникам грозит лишение свободы до 6 лет.


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