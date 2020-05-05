В Житомирской области из-за коронавируса закрыли больницу на карантин

В Житомирской области из-за вспышки коронавируса среди медицинских работников на две недели закрыли городскую больницу №2. Об этом во время брифинга рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, в течение прошлой недели обнаружили коронавирус в 16 работников больницы. Среди этого количества вирус был подтвержден у 5 заведующих отделениями и у лица из руководящего состава медучреждения. Сейчас все больные находятся на самоизоляции и лечатся амбулаторно, а лица, с которыми контактировали больные - установлены. Однако, пути заражения медперсонала сейчас устанавливают эпидемиологи.

Кроме того, с 9 апреля пациенты с ОРВИ и подозрением на пневмонию направлялись исключительно в больницу №1, а те люди которые находятся на завершающем этапе лечения, переводят на амбулаторное долечивание. Однако в больнице останутся те пациенты, которые по состоянию здоровья не могут лечиться амбулаторно.

Как отмечается, больницу планируют открыть не ранее, чем за две недели. Так, в заведении проведут полную дезинфекцию помещений, а все сотрудники будут проверены с помощью ПЦР-тестирования.