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В Житомирской области избили народного депутата от "Слуги народа"

Новости » Политика     07.06.2020 - 15:03
В Житомирской области избили народного депутата от "Слуги народа"
Фото: Юрий Заславский (facebook.com)

Нардеп написал заявление в полицию

В Житомирской области избили народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Заславского. Инцидент произошел вечером 5 июня на автозаправке возле села Заречаны.

Эту информацию РБК-Украина подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, случилась словесная перепалка в очереди, которая переросла в драку.

"Да, действительно произошел такой инцидент. Состоялась словесная перепалка в очереди на заправке. И на улице к Юрию подошел мужчина и нанес несколько ударов", - сказала Кравчук.

Она добавила, что это мог быть бытовой конфликт, а сам Заславский не знаком с нападавшим.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.

Отметим, местное издание "Житомир.info" ранее со ссылкой на источники в полиции сообщило, что на автозаправке возле села Заречаны произошла драка между двумя мужчинами. Один из ее участников потерял сознание и упал на землю. Отмечалось, что нардеп Заславский получил ссадины и царапины лица.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве неизвестные злоумышленники избили водителя трамвая на маршруте №33 из-за отсутствия средств защиты у группы пассажиров.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины избиениеСлуга народа
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