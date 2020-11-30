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В Житомирской области в ДТП пострадали 5 человек, двое из них - дети

Автор: Андрей Козловский

В Житомирской области, на выезде из города Новоград-Волынский произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии травмы получили двое детей и трое взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 47-летняя женщина за рулем микроавтобуса Volkswagen Transporte совершила столкновение с автомобилем Skoda, когда двигалась в направлении выезда из города. В легковом автомобиле пострадали двое детей в возрасте 4 и 3 года и водитель. В микроавтобусе травмы получили водитель и пассажир.

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Фото: ДТП в Житомирской области (zt.npu.gov.uа)

Всех пострадавших госпитализировали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины. Сейчас продолжается расследование происшествия.

Напомним, в Киевской области сотрудник Киево-Святошинского отдела полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Кроме того, в Одесской области возле рынка "7-й километр" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб человек и еще двое пострадали.

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