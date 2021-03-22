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В Житомирской области в ДТП погибли трое людей

Новина українською → Житомирская область, Понедельник 22 марта 2021 14:54
В Житомирской области в ДТП погибли трое людей Фото: ДТП в Житомирской области https://zt.npu.gov.ua/)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 22 марта, в Житомирской области, в городе Коростышев произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погибли трое людей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около 1:00 ночи. Тогда 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по улице Киевской пытался осуществить опережение попутного автомобиля Chevrolet Aveo по правой полосе движения.

"После бокового столкновения с ним неуправляемый Volkswagen вынесло в отбойник, где легковушка влетела под автопоезд DAF с полуприцепом", - говорится в сообщении.

В результате столкновения погибли водитель Volkswagen и двое его пассажиров: 21-летний мужчина и 16-летняя девушка. Все они жители Коростышева. Третьего 21-летнего пассажира этого же автомобиля с телесными повреждениями госпитализировала "скорая".

""У травмированного мужчины по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, сейчас продолжается", - добавили в ведомстве.

Фото: ДТП в Житомирской области https://zt.npu.gov.ua/)

Отмечается, что водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика не пострадали.

Напомним, во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.

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