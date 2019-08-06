В Житомирской области в ДТП с микроавтобусом погибли двое людей

На автодороге Овруч-Словечно (Житомирская область) столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли двое людей, еще трое людей получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

В полиции установили, что водитель автомобиля Opel Vectra, выезжая на главную дорогу, столкнулся с автомобилем Volkswagen LT-35. Вследствие ДТП водитель автомобиля Opel и его пассажирка погибли на месте происшествия.

"Водитель микроавтобуса Volkswagen и двое его пассажирок, жительницы района в возрасте 51 и 70 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в Овручскую райбольницу. Женщин госпитализировали", - говорится в сообщении.

По данным факту полиции открыла уголовное производство.

Напомним, 3 августа в Харьковской области в городе Люботине в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Кроме того, в Закарпатской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и скутера пострадали женщина и годовалый ребенок. В пятницу, 2 июля, около 13:40 в селе Хустец произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2106 и скутера, за рулем которого находилась женщина с годовалым ребенком.