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В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 18:48
В Житомирской области в ДТП погибли четыре человека
Иллюстративное фото (pixabay.com)

На автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

В Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области

Сообщается, что на автодороге "Шепетовка-Чуднов-Бердичев" произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого на месте происшествия погибли два человека, впоследствии в больнице скончались еще двое.

По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением автомобилем и выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Отмечается, что за рулем Peugeot находился старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУНП.

Напомним, в Винницкой области при столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170 пострадали восемь человек, среди пострадавших - трое несовершеннолетних. 

Добавим,  во Львовской области в субботу, 10 августа, произошло столкновение двух легковых автомобилей, жертвами которого стали 2 человека. Столкновение легковых автомобилей ВАЗ-21099 и Audi произошло около 16:15 на автодороге "Киев-Чоп".

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