В Житомирской области автобус въехал в электроопору, есть жертвы

В Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, сегодня около 7:15 в Коростене пассажирский автобус ПАЗ-4234 совершил столкновение с электроопорой. В результате аварии 66-летний водитель транспортного средства погиб.

Также в результате ДТП пострадали двое пассажиров в возрасте 53 и 63 года. Пострадавшие обратились в местную больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Правоохранители проверяют информацию о возможном резком ухудшении самочувствия водителя.

Напомним, что на автодороге Киев-Одесса произошло столкновения грузовика и рейсового автобуса. В результате аварии пострадали 18 человек. По состоянию на сейчас 8 пострадавших уже покинули лечебные учреждения.

Ранее РБК-Украина писало, что под Полтавой столкнулись маршрутка, автобус и грузовик. В результате тройного ДТП пострадали 5 человек. Инцидент произошел на автодороге Киев-Харьков.