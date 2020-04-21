В Житомирской области 7 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

На сегодня в Житомирской области семеро пациентов больных коронавирусом находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской областной госадминистрации (ОГА) Николай Суслик, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, одна пациентка из Бердичева, еще один человек из Малына и двое в городе Житомир нуждаются в подключении к аппарату ИВЛ. Кроме того, трудный пациент с дыхательной поддержкой кислородом, что имеет сопутствующую патологию на сахарный диабет, находится в Черняховской больнице и еще двое в тяжелом состоянии находятся в Коростене и Житомирском районе.

Как он отметил, пока нет пациентов, которым бы поддерживали дыхание с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Житомирской области за последние сутки лабораторно подтвердили 44 новых случая заражения коронавирусом. В целом в Житомирской области лабораторно подтверждено 270 случаев заражения коронавирусом, из которых 6 человек погибло и один выздоровел.

Кроме того, карантин в Украине планируют продлить до 12 мая, но с определенными смягчениями.