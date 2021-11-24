Приняли бытовую химию за сладости. В Житомирской области отравились 11 школьников

Правоохранительные органы Житомирской области выясняют обстоятельства отравления бытовым химическим веществом 11 гимназистов в селе Девочки. Школьникам стало плохо еще в школе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.
"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Спустя некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. После этого в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", - уточняется в сообщении.
В данный момент врачи оказывают помощь 11 школьникам 2010–2012 годов рождения.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
Напомним, недавно в столице Армении Ереване в больницы были доставлены 122 человека с симптомами характерными для кишечной инфекции. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое.