Приняли бытовую химию за сладости. В Житомирской области отравились 11 школьников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Житомирской области .

"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Спустя некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. После этого в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", - уточняется в сообщении.

В данный момент врачи оказывают помощь 11 школьникам 2010–2012 годов рождения.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.