UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Приняли бытовую химию за сладости. В Житомирской области отравились 11 школьников

Автор: РБК-Украина

Правоохранительные органы Житомирской области выясняют обстоятельства отравления бытовым химическим веществом 11 гимназистов в селе Девочки. Школьникам стало плохо еще в школе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.

"Предварительно, около полудня один из учеников учебного заведения принес из дома пакет с бытовой химией и угостил содержанием других школьников, считая, что это сладости. Спустя некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия. После этого в учебное заведение вызвали медицинскую помощь", - уточняется в сообщении.

В данный момент врачи оказывают помощь 11 школьникам 2010–2012 годов рождения.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, недавно в столице Армении Ереване в больницы были доставлены 122 человека с симптомами характерными для кишечной инфекции. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа