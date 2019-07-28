В Житомирской обл. нашли убитым фигуранта производства по выборам

В Житомирской области полиция нашла мертвым жителя Коростеня, который был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Отмечается, что 26 июля около 12:30 в Малинский отдел полиции Житомирской области поступило сообщение от местных жителей о том, что в лесу обнаружили тело мужчины, присипаное землей. В ходе предварительного осмотра оказалось, что это мужчина в возрасте 30-40 лет. По данному факту было начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место происшествия (zt.npu.gov.ru)

В дальнейшем 27 июля во время следственных действий была установлена личность погибшего. Им оказался 23-летний житель г. Коростеня, который в конце июня 2019 был объявлен в розыск как без вести пропавший.

По информации полиции, найденный в лесу мужчина был причастен к одной из преступных группировок.

В настоящее время в рамках досудебного расследования проверяется ряд версий относительно его убийства, в частности, озвученные в средствах массовой информации относительно его причастности к избирательным баталиям. Он был фигурантом одного из уголовных производств, что касалось нарушений избирательного законодательства. А также проверяется версия о причастности к криминальным разборкам.

Ранее сообщалось, что в Обухове полиция расследует фальсификацию результатов выборов.