В Житомирській області в руках дитини здетонував запал від гранати

В Житомирській області дитина знайшла вибухонебезпечний предмет. Після того, як хлопчик підняв його - предмет здетонував.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
За даними ДСНС, подія сталася сьогодні, 1 вересня, у місті Малин Житомирської області.
"Попередньо, 13-річний хлопчик поблизу залізничної колії натрапив на сучасний вибухонебезпечний предмет, який здетонував у його руках", - заявили в службі.
Рятувальники пояснили, що дитина отримала значні травми й наразі перебуває у лікарні.
Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека. У зв'язку з цим цивільних закликають:
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні запустили спеціальний сайт, на якому дітей навчають мінної безпеки.
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