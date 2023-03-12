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У Житомирській області офіцер побив солдата в навчальному центрі. Розпочато розслідування

Фото: у Житомирській області офіцер побив солдата в навчальному центрі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Скандал розгорівся у соціальних мережах після публікації відео, на якому лейтенант військової частини б'є строковика. У ЗСУ розпочали службове розслідування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 190-го навчального центру ЗСУ в селі Гуйва Житомирської області.

Як заявило командування частини, всіх причетних до ситуації вже відсторонено від служби. Окрім того, було розпочато службе розслідування, до якого долучено Службу Військового правопорядку, контррозвідку та Державне бюро розслідувань.

"Ми будуємо армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляо, що двоє цивільних чоловіків влаштували бійку з військовими територіальної оборони на блокпосту у Вінницькій області.

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