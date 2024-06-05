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В Житомирській області чоловіку стало погано в ТЦК, він помер

Фото: військовозобов'язаний помер на Житомирщині після того, як йому стало погано у ТЦК (zoda gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Звягелі Житомирської області чоловік помер у лікарні після того, як йому стало погано у ТЦК та СП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.

Так, інформація про померлого військовозобов'язаного поширилася в одній із місцевих груп у мережі Facebook, де в коментарях смерть чоловіка пов’язують з певними діями з боку ТЦК та СП.

"28 травня до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов’язаного для проходження ВЛК. Свідки зазначають, що чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань", - стверджують у військкоматі.

Далі, як кажуть у ТЦК, уранці 29 травня чоловіка "схопив" епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю.

"Йому надали першу невідкладну медичну допомогу, викликали карету "швидкої". Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. На жаль, 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні", - додали військові.

Слідчі, які проводили експертизу, зазначили - жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинилося.

Не перший випадок

Зазначимо, що смертельні випадки з військовозобов'язаними, пов'язаними зі знаходженням військовозобов'язаних на території чи будівлі ТЦК, відбуваються не вперше.

Наприклад, наприкінці травня на Закарпатті у приміщенні одного з військкоматів області помер чоловік. У ТЦК пояснювали, що він був придатний до служби, але його стан різко погіршився.

А 1 березня, у місті Бучач Тернопільської області помер 49-річний чоловік після багатоденного перебування в ТЦК. Повідомлялося, що він хворів на епілепсію, а на його тілі були забиття і синці.

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