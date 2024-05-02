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В Житомирській області чоловік вбив свою родину, а потім застрелився

Ілюстративне фото: у Житомирській області знайшли застреленою родину (umdpl.info)
Автор: Наталія Кава

У селі Поліське Коростенського району вранці четверга, 2 травня, у приватному будинку виявили тіла трьох членів родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

За даними поліції, вранці було отримано повідомлення щодо того, що у будинку виявлено тіла трьох людей, серед яких дитина. Як з'ясувалось, чоловік мав заступити на добове чергування, однак не з'явився на роботі та не виходив на зв'язок.

Його будинок вирішили перевірити колеги. Саме вони виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції.

За попередніми даними, смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка наступила внаслідок вогнепального поранення. Одна із версій події: чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство.

 

Нещодавно РБК-Україна розповідало, що у Вінницькій області під час перевірки документів було невідомі розстріляли правоохоронців. Один з них загинув, іншого було поранено.

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ЖитомирПоліцейські