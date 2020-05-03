Житомирская область пересекла черту в 400 больных COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня подтвердили 30 новых случаев

В Житомирской области коронавирусом, по состоянию на вечер 2 мая, заболели более 400 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Житомирской ОГА Виталия Буненка.

По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 62 проб, количество больных на COVID-19 выросло на 30 человек.

"Общая численность заражений составляет 423 человека. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире – 148 человек, в Коростене – 85 и в Бердичеве – 79", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня 16 новых случаев зафиксировано в Коростене, 11 случаев в Житомире, 2 - в Бердичеве, 1 - в Житомирской области. Среди больных есть ребенок возрастом 1 год 8 месяцев, а также 16-летняя девушка.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Житомирского областного совета Сергей Крамаренко заболел коронавирусом.

РБК-Украина писало, что в Киеве за последние сутки было зафиксировано более 40 новых случаев заражения коронавирусом. Так, общее количество случаев возросло до 1494. Таким образом столица остается лидером в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня, уже 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели.