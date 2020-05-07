Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов на COVID-19, - Минздрав

Житомирский областной лабораторный центр не закрывается на прием образцов для проведения тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он подтвердил перегруженность лаборатории. Однако отметил, что часть образцов Житомирской лаборатории была отправлена в другие, менее загруженные центры.

"Первое - Житомирская лаборатория не закрывается на прием образцов для ПЦР-исследования. Второе - все лаборатории страны, проводят исследования на коронавирусной болезни продолжают свою работу", - написал Ляшко.

Также главный санврач сообщил, что в субботу в Житомир выезжала комиссия Министерства здравоохранения, которая предоставила лабораторному центру рекомендации по устранению проблем с тестирование. Несмотря на это, исполняющий обязанности руководителя лаборатории не смог решить имеющиеся проблемы, в связи с чем было принято решение об его увольнении.

"При всем уважении к опыту и возраста исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного лабораторного центра принято решение дать распоряжение прекратить выполнение обязанностей человеком на которого они были положены", - отметил санврач.

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что руководитель Житомирской областной лаборатории отправил письмо в Минздрав, где указал, что центр не будет работать на прием образцов для исследования коронавируса из-за слишком большой загруженности.

Отметим, по состоянию на утро 7 мая в Житомирской области подтверждено 468 случаев COVID-19. Всего в Украине 13 691 человек заболел коронавирусом.