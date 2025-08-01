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На Житомирщині чоловік погрожував гранатою поліцейським: оголошували спецоперацію

Житомирська область , П'ятниця 01 серпня 2025 17:33
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На Житомирщині чоловік погрожував гранатою поліцейським: оголошували спецоперацію Фото: у Житомирській області затримали чоловіка, який погрожував гранатою поліцейським (zt.npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Житомирській області п'яний озброєний чоловік погрожував поліцейським гранатою з висмикнутою чекою. Правоохоронці оголошували спецоперацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Житомирської області.

Як повідомляється, сьогодні, 1 серпня, у Романівській громаді працювали патрульні сектору реагування відділу поліції №2 (м. Чуднів) за повідомленням місцевої жительки про пошкодження майна.

До їх службового автомобіля підійшов чоловік та, висловивши погрози, продемонстрував поліцейським гранату з витягнутою чекою.

Чоловік перебував у нетверезому та агресивному стані, не реагував на слова поліцейських. Зважаючи на ситуацію, керівник ГУНП в Житомирській області прийняв рішення про негайне проведення спеціальної поліцейської операції.

Фото: у Житомирській області затримали чоловіка, який погрожував гранатою поліцейським (zt.npu.gov.ua)

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Чуднів) Житомирського РУП №1, спецпризначенці роти поліції особливого призначення, бійці підрозділу КОРД, вибухотехніки ГУНП.

Під час проведення спецоперації поліцейські безпечно знешкодили боєприпас та затримали 39-річного місцевого жителя. У чоловіка виявили ще один вибуховий пристрій. Гранати вилучили та направили на експертне дослідження.

Зазначається, що ніхто з громадян та правоохоронців не постраждав.

Слідчі слідчого управління ГУНП області розпочали кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України. Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Схожі інциденти

Нагадаємо, нещодавно у Київській області стався смертельний інцидент. Чоловік кинув в поліцейських гранату, через що правоохоронцям довелося його нейтралізувати.

Кілька тижнів тому стало відомо, що в Києві судитимуть чоловіка, який кинув гранату з вікна своєї квартири через галасливих сусідів. Тоді внаслідок вибуху було пошкоджено припарковані авто.

Також ми писали, що в Харкові наприкінці червня чоловік вчинив хуліганські дії та погрожував підірвати гранату в торговому центрі. Незабаром зловмисника затримали й повідомили йому про підозру.

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