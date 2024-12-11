У Житомирі водій авто збив двох дівчаток-підлітків (фото)

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 грудня на вулиці Лесі Українки. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, близько 17:53 водій автомобіля ЗАЗ-Daewoo, 21-річний житель Полтавської області, здійснив наїзд на двох дівчат, 11 та 13 років, які перетинали автошлях.

"Унаслідок ДТП неповнолітні отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. Освідування водія на місці події зафіксувало, що він був тверезий", - додали у поліції.

Фото з місця аварії в Житомирі (facebook.com/zhytomyr.police)

Нині слідчі поліції з’ясовують усі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.