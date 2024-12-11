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У Житомирі водій авто збив двох дівчаток-підлітків (фото)

Житомир, Середа 11 грудня 2024 12:21
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У Житомирі водій авто збив двох дівчаток-підлітків (фото) Фото: у Житомирі водій авто збив двох дівчаток-підлітків 10 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Житомирі водій автомобіля збив двох дівчаток-підлітків. Поліція розслідує обставини аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полицію Житомирської області.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 грудня на вулиці Лесі Українки. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, близько 17:53 водій автомобіля ЗАЗ-Daewoo, 21-річний житель Полтавської області, здійснив наїзд на двох дівчат, 11 та 13 років, які перетинали автошлях.

"Унаслідок ДТП неповнолітні отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. Освідування водія на місці події зафіксувало, що він був тверезий", - додали у поліції.

Фото з місця аварії в Житомирі (facebook.com/zhytomyr.police)

Нині слідчі поліції з’ясовують усі обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

ДТП в Україні

Як повідомлялося, у Києві на Теремках автобус на великій швидкості протаранив авто, після чого вилетів на тротуар і врізався в кіоск. Одна людина загинула, четверо постраждали.

Крім того, у Львові сталася аварія за участю трамвая. Водій збив двох пішоходів - жінку та її дворічного онука, які переходили трамвайні колії пішохідним переходом.

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