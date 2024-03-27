У Житомирі сталася стрілянина: є постраждалий

Сьогодні близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи.

У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення, його госпіталізували.

Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб.

Фото: у Житомирі сталася стрілянина 27 березня (facebook.com/zhytomyr.police)