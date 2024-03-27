У Житомирі сталася стрілянина: є постраждалий

Стрілянина у Житомирі сталася зранку 27 березня. Внаслідок інциденту є постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області у Facebook.
Сьогодні близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи.
У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення, його госпіталізували.
Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб.
Фото: у Житомирі сталася стрілянина 27 березня (facebook.com/zhytomyr.police)
Нагадаємо, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.
Також наприкінці лютого у центрі Києва сталася стрілянина у готелі. Внаслідок інциденту одна людина отримала поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.