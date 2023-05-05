UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Житомирі працівник військкомату займався продажем гранатометів та набоїв. Його затримали

Фото: у Житомирі працівник військкомату займався продажем гранатометів та набоїв (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Житомирі затримали діючого працівника військового комісаріату, який разом з "помічником" збували гранатомети та тисячу набоїв для автомата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Викрито двох мешканців Житомирської області, які незаконно продавали зброю", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані незаконно збували два протитанкових гранатомети РПГ-22 та понад 1 тисячу штук набоїв до автоматичної вогнепальної зброї. Один з підозрюваних є діючим працівником військового комісаріату.

За місцем проживання підозрюваних та пов’язаних з ними осіб проведено обшуки. Вилучено понад 2600 набоїв до різної зброї, 3 штик-ножі, гранату, мобільні телефони, транспортні засоби, на яких вони пересувалися під час вчинення злочину та кошти, отримані за реалізовані боєприпаси.

Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України після продажу зброї та боєприпасів. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом мешканцям Житомирщини повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Наразі встановлюються особи, які також можуть бути причетні до незаконного збуту бойових припасів, вогнепальної зброї та набоїв до неї.

Як повідомлялось, правоохоронці викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР" на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті. Організаторів оборудки викрили у Вінниці та Житомирі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир