ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Житомирі працівник військкомату займався продажем гранатометів та набоїв. Його затримали

Новость на русском →
Житомир, П'ятниця 05 травня 2023 12:29
У Житомирі працівник військкомату займався продажем гранатометів та набоїв. Його затримали Фото: у Житомирі працівник військкомату займався продажем гранатометів та набоїв (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Житомирі затримали діючого працівника військового комісаріату, який разом з "помічником" збували гранатомети та тисячу набоїв для автомата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Викрито двох мешканців Житомирської області, які незаконно продавали зброю", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані незаконно збували два протитанкових гранатомети РПГ-22 та понад 1 тисячу штук набоїв до автоматичної вогнепальної зброї. Один з підозрюваних є діючим працівником військового комісаріату.

За місцем проживання підозрюваних та пов’язаних з ними осіб проведено обшуки. Вилучено понад 2600 набоїв до різної зброї, 3 штик-ножі, гранату, мобільні телефони, транспортні засоби, на яких вони пересувалися під час вчинення злочину та кошти, отримані за реалізовані боєприпаси.

Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України після продажу зброї та боєприпасів. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом мешканцям Житомирщини повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Наразі встановлюються особи, які також можуть бути причетні до незаконного збуту бойових припасів, вогнепальної зброї та набоїв до неї.

Як повідомлялось, правоохоронці викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР" на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті. Організаторів оборудки викрили у Вінниці та Житомирі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою