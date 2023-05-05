У Житомирі працівник військкомату займався продажем гранатометів та набоїв. Його затримали

В Житомирі затримали діючого працівника військового комісаріату, який разом з "помічником" збували гранатомети та тисячу набоїв для автомата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

"Викрито двох мешканців Житомирської області, які незаконно продавали зброю", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані незаконно збували два протитанкових гранатомети РПГ-22 та понад 1 тисячу штук набоїв до автоматичної вогнепальної зброї. Один з підозрюваних є діючим працівником військового комісаріату.

За місцем проживання підозрюваних та пов’язаних з ними осіб проведено обшуки. Вилучено понад 2600 набоїв до різної зброї, 3 штик-ножі, гранату, мобільні телефони, транспортні засоби, на яких вони пересувалися під час вчинення злочину та кошти, отримані за реалізовані боєприпаси.

Правоохоронці затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України після продажу зброї та боєприпасів. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом мешканцям Житомирщини повідомлено про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Наразі встановлюються особи, які також можуть бути причетні до незаконного збуту бойових припасів, вогнепальної зброї та набоїв до неї.

Як повідомлялось, правоохоронці викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР" на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті. Організаторів оборудки викрили у Вінниці та Житомирі.