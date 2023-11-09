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У Житомирі чоловік побив співробітника військкомату (відео)

Ілюстративне фото: у Житомирі чоловік побив співробітника військкомату (facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Іван Носальський

У Житомирі вчора, 8 листопада, вдень чоловік напав на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його особу вже встановили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі "Суспільне" заявила речник Головного управління Національної поліції в Житомирській області Вікторія Дубовик.

Вона розповіла, що заява від співробітника військкомату надійшла до поліції вчора увечері.

"Заявник повідомив, що подія сталася в Житомирі вдень восьмого листопада біля магазину за адресою: вулиця Гоголівська, 4. Він разом з колегами знаходилися там у службових справах. За його словами, на нього напав невідомий чоловік, завдав йому тілесних ушкоджень та втік з місця події ", - уточнила Дубовик.

За її словами, співробітнику ТЦК дали направлення на проходження судово-медичної експертизи. Також правоохоронці відкрили кримінальну справу попередньо за фактом легких тілесних каліцтв.

"Особу нападника встановили. Зараз цього чоловіка розшукують, оскільки попередньо відомо, що він поїхав за межі Житомира", - додала спікер ГУНП.

Побиття співробітника ТЦК у Сумській області

Нагадаємо, вчора, 8 листопада, стало відомо про затримання чоловіка, який у Сумській області побив співробітника ТЦК та СП за повістку.

Зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Наразі йому загрожує до 5 років в'язниці.

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