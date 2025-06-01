У Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету: поліція оголосила підозру

Сьогодні, 1 червня 35-річному мешканцю Житомира оголосили про підозру у замаху на умисне вбивство кількох людей. Унаслідок вибуху бойової гранати постраждали шестеро осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську обласну прокуратуру.

У Житомирі чоловіку, який 30 травня кинув бойову гранату в натовп людей, повідомлено про підозру.

За попередніми даними, близько 23:00 на проспекті Миру між 35-річним житомирянином та групою з чотирьох чоловіків стався конфлікт на ґрунті особистої неприязні.

Після суперечки зловмисник повернувся додому, взяв ручну бойову гранату, повернувся до місця конфлікту та кинув вибуховий пристрій у напрямку групи.

Унаслідок вибуху постраждали шестеро людей — четверо учасників конфлікту та двоє випадкових перехожих. Усі вони зазнали множинних мінно-вибухових травм різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Завдяки спільним діям поліції, СБУ та прокуратури підозрюваного оперативно затримали.

Що інкримінують

Йому інкримінують закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.