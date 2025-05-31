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У Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету: поранено шістьох осіб

Житомир, Субота 31 травня 2025 15:50
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У Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету: поранено шістьох осіб Фото: у Житомирі чоловік кинув гранату у людей біля супермаркету (zt.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік кинув гранату у групу людей біля супермаркету у Житомирі. Подія сталася ввечері 30 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області.

Вчора близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру у Житомирі. На місце події виїхали поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, криміналісти, вибухотехніки та співробітники СБУ.

Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік кинув гранату у групу людей біля магазину та втік з місця події.

Внаслідок вибуху шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років отримали поранення та були госпіталізовані.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Фото: у Житомирі вибухнула граната біля супермаркету (zt.npu.gov.ua)

Нагадаємо, минулими вихідними, 25 травня, нетверезий чоловік кинув гранату у парку в місті Ніжин Чернігівської області.

Також на початку травня на Оболоні у Києві стався вибух. Як виявилося, у квартирі здетонувала граната, постраждав чоловік.

РБК-Україна повідомляло, що у квітні на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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