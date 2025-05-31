У Житомирі чоловік кинув гранату біля супермаркету: поранено шістьох осіб

Чоловік кинув гранату у групу людей біля супермаркету у Житомирі. Подія сталася ввечері 30 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Житомирської області.

Вчора близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про вибух поруч із супермаркетом на проспекті Миру у Житомирі. На місце події виїхали поліцейські, слідчо-оперативна група, оперативники карного розшуку, криміналісти, вибухотехніки та співробітники СБУ.

Як встановили правоохоронці, невідомий чоловік кинув гранату у групу людей біля магазину та втік з місця події.

Внаслідок вибуху шестеро жителів Житомира віком від 22 до 42 років отримали поранення та були госпіталізовані.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство двох або більше осіб, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб).

Фото: у Житомирі вибухнула граната біля супермаркету (zt.npu.gov.ua)