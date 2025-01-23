У Житомирі агенти РФ збиралися підірвати наряд поліцейських. СБУ зірвала теракт

Російські агенти планували влаштувати теракт у Житомирі. Зрадники збиралися підірвати наряд поліцейських, який мав прибути за фейковим викликом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зрадниками виявилися двоє мешканців Дніпропетровської області, яких росіяни дистанційно завербували через Telegram-канали з пошуку "легких" грошей.

За інструкцією окупантів молодики автобусом прибули до Житомира. Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту.

Агенти РФ завчасно орендували квартиру в Житомирі і встановили там два саморобні вибухові пристрої. Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша - підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

Ворог планував віддалено активувати обидва пристрої, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські. У цей час зрадники мали сховатися у готелі для отримання подальших вказівок від "куратора".

СБУ спрацювала на випередження, зафіксувала всю підготовку до теракту і затримали обох фігурантів у готелі після дзвінка на "гарячу лінію" поліції.

Експертиза встановила, що саморобні вибухові пристрої були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони під вартою, їх загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Фото: СБУ запобігла теракту у Житомирі (ssu.gov.ua)