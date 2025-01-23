У Житомирі агенти РФ збиралися підірвати наряд поліцейських. СБУ зірвала теракт
Російські агенти планували влаштувати теракт у Житомирі. Зрадники збиралися підірвати наряд поліцейських, який мав прибути за фейковим викликом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Зрадниками виявилися двоє мешканців Дніпропетровської області, яких росіяни дистанційно завербували через Telegram-канали з пошуку "легких" грошей.
За інструкцією окупантів молодики автобусом прибули до Житомира. Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту.
Агенти РФ завчасно орендували квартиру в Житомирі і встановили там два саморобні вибухові пристрої. Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша - підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.
Ворог планував віддалено активувати обидва пристрої, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські. У цей час зрадники мали сховатися у готелі для отримання подальших вказівок від "куратора".
СБУ спрацювала на випередження, зафіксувала всю підготовку до теракту і затримали обох фігурантів у готелі після дзвінка на "гарячу лінію" поліції.
Експертиза встановила, що саморобні вибухові пристрої були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації.
Фігурантам оголосили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Наразі вони під вартою, їх загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Фото: СБУ запобігла теракту у Житомирі (ssu.gov.ua)
Теракти проти поліції та військових
Варто зазначити, що ще восени 2024 року Національна поліція зафіксувала низку провокацій з підривом силовиків та військових. Зокрема, кілька таких випадків сталося у Києві.
Подібний інцидент стався біля будівлі ТЦК у Житомирській області. Поліцейські знайшли сумку з саморобним вибуховим пристроєм, підозрюваних затримали.
Також 14 грудні у Дніпрі стався вибух біля будівлі ТЦК. Жертвою вибуху став військовий, двоє правоохоронців постраждали. Після теракту правоохоронці затримали виконавця, який працював на спецслужби РФ. Пізніше також викрили двох фігурантів - подружжя, яке зробило вибухівку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.