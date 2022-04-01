"Житомиргаз Сбыт" с мая будет считать потребление газа в единицах энергии

Так, уже с мая Украина перейдет на новые стандарты учета и оплаты за природный газ. Когда потребитель, в первую очередь, будет платить за потребленную энергию, а не за использованный физический объем газа. Соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии" от 02.11.2021 N1850-IX, который вводит учет и расчеты за потребленное голубое топливо в единицах энергии, а не в кубометрах, был подписан Президентом 29.11.2021 года.

"За полтора года на рынке природного газа произошло много изменений: открытие рынка газа для населения, введение годовых тарифов, возможность избрания тарифных предложений. А уже в мае этого года планируются изменения в оплате за газ. Украина постепенно переходит на европейские стандарты рыночных отношений", – отмечает директор ООО "Житомиргаз Сбыт" Елена Благодарська.

Напомним, что в прошлом году компания предложила два годовых тарифы для своих клиентов: "Твой газ Летний" и "Твой газ Равномерный платеж", которые зафиксировали цену на газ для бытовых потребителей на 12 месяцев.

"Стоит отметить, что сам потребитель не должен будет осуществлять какие-то сложные вычисления. Нужно, как и раньше, до 5 числа передавать показания счетчика в кубических метрах своему оператору ГРМ. А тот будет переводить их в киловатт-часы и вносить эти данные в личный кабинет потребителя и на платформу Оператора ГТС. Оттуда данные о потреблении в киловатт-часах потребителей берут все поставщики, согласно которым выставляют счета своим клиентам", – рассказала директора компании.

Когда потребитель почувствует изменения?

Закон предусматривает переход к методике исчисления в киловатт-часах с 1 мая 2022 года. Еще ряд норм вступает в силу с 1 мая 2023 года.

Кто за что будет отвечать?

Потребитель и в дальнейшем ежемесячно будет передавать показания счетчика в кубических метрах Оператору ГРМ. Оператор будет отвечать за перевод потребленного объема газа в кубах в объем потребленной энергии. Перерасчет будет осуществляться по утвержденной НКРЭКУ формуле. Данные о потреблении Оператор ГРМ будет вносить в личный кабинет потребителя, отображать в квитанции и передавать на платформу Оператора ГТС, где будет осуществляться параллельный учет газа и в кубических метрах, и в энергоодиницах.

Поставщики будут получать данные о потребленном ресурсе в энергоодиницах и осуществлять начисления именно за количество потребленной энергии. В квитанции поставщика будет указана цена не за Кубы, а за энергоединицы.

Что это значит для потребителей?

Потребитель будет получать информацию о стоимости энергии от потребления газа и электричества в одинаковых единицах измерения. Каждый сможет сравнивать, какой источник энергии ему выгоднее-газ или электричество. Кроме того, таким образом будут уменьшены расходы потребителей от использования газа низкой калорийности.