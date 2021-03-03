В Житомире вспышка кишечной инфекции в школе: 7 учеников попали в больницу

В Житомире в общенациональной школе №20 произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заразились сразу 9 учеников.
Среди заболевших - ученики 2012-2013 годов рождения. Из них 7 учеников были госпитализированы, еще 2 - проходят амбулаторное лечение.
"Состояние здоровья больных удовлетворительное. С 3 марта в школе приостановлен учебный процесс. Всего в ООШ учится 885 учеников. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, на прошлой неделе вспышка острой кишечной инфекции произошла в одном из детских садов Тернополя. Тогда заразились 6 детей.
До этого также произошла вспышка кишечной инфекции в детсаду города Джурин Тернопольской области. Заразились девять детей, двое из них попали в больницу.
Также РБК-Украина писало, что в конце января в Кропивницком произошло массовое отравление детей в школе. В результате учеников младших классов перевели на дистанционное обучение.