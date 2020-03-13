В Житомире ухудшилось состояние больной коронавирусом женщины

Состояние больной коронавирусом женщины, госпитализированной в Житомире, ухудшилось. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Житомирской областной государственной администрации (ОГА).

По данным чиновников, по состоянию на утро 13 марта больная коронавирусом женщина из Радомышля находится в тяжелом состоянии. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Уже сегодня утром женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, она - в тяжелом состоянии", - заявили в ОГА.

Отмечается, что женщина поздно обратилась за помощью к врачам. Пока ее не планируют перевозить в Житомир, лечение будет проходить в Радомышле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Радомышле установили 22 человек, которые контактировали с больной коронавирусом женщиной. Люди добровольно согласились на самоизоляцию, двое из них - жители Киева, поэтому их изолировали в столице.

Как писало РБК-Украина, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных COVID-19 возросло до трех человек. Вчера коронавирус диагностировали у женщины, которая накануне вернулась из Польши, и у мужчины, жена которого находилась в Италии.