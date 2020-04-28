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В Житомире у пяти медиков выявили COVID-19

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 16:04
В Житомире у пяти медиков выявили COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

Всего в области коронавирус подтвердили у 74 медиков

В Житомирской городской больнице №2 у пять медицинских работников подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

По его словам, двое инфицированных коронавирусом медиков находятся в медицинском учреждении. Состояние всех удовлетворительное.

В целом в Житомирской области COVID-19 диагностировали у 74 медиков. За прошедшие сутки болезнь диагностировали еще у двух человек.

"В стационарах у нас находится шесть пациентов. В основном, это удовлетворительного или средней тяжести течение заболевания. Получают соответствующее лечение", - отметил Суслик.

Напомним, ранее сообщало, что в областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе около тысячи медиков пройдут проверку на COVID-19. Все они контактировали с 19 медиками, у которых был подтвержден коронавирус.

Кроме того, всего в Украине коронавирусом заразились более 1700 медицинских работников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.

Добавим, что Министерстве здравоохранения назвали возможные причины массового заражения медиков в Украине. В частности, в Минздраве считают, что работники могут неправильно использовать средства индивидуальной защиты.

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