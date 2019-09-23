В Житомире объявили траур по погибшим в ДТП

В Житомире объявили трехдневный траур по девяти погибшим в результате столкновения бензовоза и автобуса. Об этом сообщает пресс-служба Житомирского горсовета.

Сообщается, что траур обьявили за распоряжением Житомирского городского головы Сергея Сухомлина.

"В Житомирской городской объединенной территориальной громаде объявлен трехдневный траур по погибшим а автокатастрофе, в городе приспустят государственные флаги", - говорится в сообщении.

В горсовет пообещали семьям погибших материальную помощь.

Напомним, в селе Пилиповичи (Житомирская область) произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек госпитализированы. Полиция сообщила, что задержала водителя грузовика.

Как сообщается, он является одним из пострадавших. После того, как водителю грузовика оказали необходимую медицинскую помощь, правоохранители его задержали.

РБК-Украина также сообщало, что всего в автобусе ехали 49 пассажиров и двое водителей. Одновременно с эвакуацией граждан из искореженного автобуса спасатели также достали четверо погибших людей. Чтобы достать тела еще 5 погибших людей, которые оказались под автобусом, спасатели дополнительно привлекли автокран местного предприятия.