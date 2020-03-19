В Житомире обнаружили коронавирус, - мэр

В Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин в Facebook.

По словам городского главы, сегодня был подтвержден первый случай COVID-19 в Житомире. Болезнь была диагностирована у 56-летнего местного жителя, который недавно вернулся из Австрии. Наличие коронавируса было подтверждено лабораторно.

"Первый подтвержденный случай в Житомире", - написал он.

Отмечается, что в настоящее время состояние больного нормальное.

Кроме того, как сообщил Сухомлин, местные власти сегодня приняли решение об обязательной проверке всех жителей Житомира, которые будут возвращаться в город из-за границы в рамках эвакуации.

Напомним, вечером 18 марта, в Минздраве сообщили о подтверждении 2 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Общее количество заболевших коронавирусом в Украине вчера составляло 16. Коронавирус был зафиксирован в Житомирской, Черновицкой, Киевской и Донецкой областях, а также в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украину из-за границы вернулись около 20 тысяч украинцев. В общем вчера пограничники осуществили 31 тысячу пропускных операций.