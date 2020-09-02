В Житомире курсант института погиб из-за неосторожного обращения с оружием

В Житомире курсант военного института погиб 1 сентября в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются правоохранителями.

Об этом сообщили в пресс-службе Житомирского военного института.

Отмечается, что в результате инцидента погиб курсант набора 2020 года Максим Хоровский. О деталях инцидента не сообщается.

"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции", - сообщили в институте.

Напомним, в конце августа в Черниговской области в общежитии военной части произошел взрыв, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один человек получил тяжелые ранения.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в зоне ООС во время перемирия погиб украинский военный в результате неосторожного обращения с оружием.