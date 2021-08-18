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В Житомире избили главного редактора одной из газет: открыто уголовное дело

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Житомире в ночь на 15 августа группа неизвестных избила главного редактора одной из местных газет. Журналист обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Во время допроса главный редактор рассказал об обстоятельствах инцидента. Он также указал, что не связывает произошедшее со своей журналисткой деятельностью.

По факту нападения на журналиста открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. При получении новых данных о происшествии возможно его переквалификация.

Правоохранители устанавливают обстоятельства нападения на журналиста и причастных к нему лиц.

Житомирская газета "20 минут Житомир" сообщила, что нападению подвергся ее главный редактор Александр Васильковский.

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Министерство внутренних дел УкраиныЖитомир