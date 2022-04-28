Жителям Мариуполя грозит массовое распространение инфекционных заболеваний, - Денисова

Оккупанты не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Тысячи мариупольцев вынуждены прятаться в подвалах, укрытиях и бункерах, где они не видят солнечного света, не имеют чистой питьевой воды и сбалансированного питания.

Сейчас Украине уже удалось эвакуировать более 100 тысяч жителей Мариуполя, но почти 120 тысяч еще не могут выехать.

Только на ночь 28 апреля российские войска совершили 50 авиаударов, применяли фосфорные бомбы, ракеты, артиллерию.

С 1 марта погибло более 22 тысяч мирных жителей. По меньшей мере 15 тысяч жителей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями могут умереть, ведь в заблокированном городе катастрофическая нехватка лекарств, еды и питьевой воды.

Также около 100 тысячам мариупольцев угрожает смертельная опасность еще и из-за невыносимых условий жизни и антисанитарии.

"Под завалами разлагаются тысячи трупов. Централизованное водоснабжение отсутствует. Мусор не вывозят (потому что ничем) более полутора месяцев. Очистные сооружения канализации и насосы не работают. На фоне потепления, подъема грунтовых вод и при отсутствии медицинской помощи городу грозит резкое ухудшение эпидемиологической ситуации", - написала Денисова.

Также война способствует распространению опасных инфекций - холеры, дизентерии, эшерихиоза, которые вызывают тяжелые формы заболеваний и приводят к смерти пожилых людей, маленьких детей и лиц с ослабленным иммунитетом.