У жителя Закарпатской области коронавирус не нашли, - Минздрав

Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

Жителя Закарпатской области ранее отправили в изолятор вместе с женой

После обследования у жителя Закарпатской области коронавирус не нашли. Об этом заявил на брифинге в Новых Санжарах и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

Кузин отметил, что этот случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции.

"После клинического обследования и проведения эпидемиологического обследования, расследование такого случая было установлено, что этот случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, поэтому такое подозрение было снято", - сказал он.

Напомним, вчера временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации собиралась на экстренное совещание. На заседании приняли решение госпитализировать этого мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

Как сообщается, у больного были взяты все анализы для проверки. Сначала мужчина обратился с признаками ОРВИ к семейному врачу, и сообщил, что контактировал с китайцами на рынке в Венгрии.