У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус

Результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновцов дали положительный результат. Об этом сообщает замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает UA: Буковина.

У заразившегося температура до 37,6 градусов.

"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.

Она добавила, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение. 11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, 3 марта в Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай коронавируса.

По словам медиков, пациент находится в стабильном состоянии, хотя у него наблюдаются скачки температуры.

В результате в Черновцах объявили локальную чрезвычайную ситуацию на региональном уровне в связи с подтверждением случая коронавируса COVID-19. Также в области были госпитализированы до 10 человек с подозрением на коронавирус.