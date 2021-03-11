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Жители США получат по 1400 долларов из-за COVID: Байден подписал пакет экономических мер

Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом в 1,9 трлн долларов. Ранее Конгресс США одобрил пакет мер.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

"Сегодня днем я подписываю американский план спасения - исторический закон, который перевернет страницу этой пандемии и даст толчок нашей экономике", - сообщил Байден.

Закон стал первым крупным законодательным актом с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

Отметим, что пакет помощи в размере 1,9 трлн долларов пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долларов и пособия на ребенка до 3,6 тысячи долларов.

Также в "Американском плане спасения" Байдена предусмотрено, что семьи с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе 5 600 долларов.

В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере 1 400 тысяч долларов.

Ранее представители Республиканской партии выступали с инициативой о сокращении помощи с 1,9 трлн долларов до 600 млрд долларов. По их мнению, очень существенная часть выделяемых денег пойдет на решение проблем, совершенно несвязанных с восстановлением экономики.

Напомним, вчера Палата представителей Конгресса США поддержала пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов.

Кроме того, ранее Сенат Конгресса США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденэкономика
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