Жители США получат по 1400 долларов из-за COVID: Байден подписал пакет экономических мер

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом в 1,9 трлн долларов. Ранее Конгресс США одобрил пакет мер.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.
"Сегодня днем я подписываю американский план спасения - исторический закон, который перевернет страницу этой пандемии и даст толчок нашей экономике", - сообщил Байден.
Закон стал первым крупным законодательным актом с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.
Отметим, что пакет помощи в размере 1,9 трлн долларов пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долларов и пособия на ребенка до 3,6 тысячи долларов.
Также в "Американском плане спасения" Байдена предусмотрено, что семьи с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе 5 600 долларов.
В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере 1 400 тысяч долларов.
Ранее представители Республиканской партии выступали с инициативой о сокращении помощи с 1,9 трлн долларов до 600 млрд долларов. По их мнению, очень существенная часть выделяемых денег пойдет на решение проблем, совершенно несвязанных с восстановлением экономики.
Напомним, вчера Палата представителей Конгресса США поддержала пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов.
Кроме того, ранее Сенат Конгресса США принял пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов.