За оцінками США та Південної Кореї, режим Кім Чен Ина вже направив до Росії до 12 тисяч військових. Вони беруть участь у боях у Курській області, допомагаючи російським військам у протидії контрнаступу ЗСУ.

Зазначається, що Північна Корея має одну з найбільших армій у світі - 1,3 млн військових і ще 7,6 млн резервістів. Чоловіки зобов’язані проходити 10-річну службу, а жінки - п’ятирічну. Це змушує багатьох родичів шукати способи звільнення своїх близьких від мобілізації.

За інформацією ЗМІ, ціна підкупу лікарів для отримання фальшивої довідки про туберкульоз зросла вп’ятеро порівняно з минулим роком - зі 100 до 500 доларів. Для більшості сімей це величезна сума, адже середня місячна зарплата державного службовця у Північній Кореї становить лише 1-3 долари. Однак багато людей готові платити, оскільки побоюються, що їхні рідні можуть загинути на фронті.

"Існує приховане побоювання, що якщо їхні сини приєднаються до армії та будуть відправлені до Росії, батьки ніколи більше не побачать їх живими", - розповіла мешканка провінції Рянганг.

За словами полоненого північнокорейського солдата, який потрапив до українських військових, йому не повідомляли заздалегідь, що він відправляється до Росії. Багато жителів Північної Кореї були здивовані таким розгортанням подій і не розуміли, проти кого їм доведеться воювати.

Повідомляється, що родичі загиблих отримують офіційні свідоцтва про смерть із формулюванням "священні бойові навчання на честь Батьківщини", без уточнення реальних обставин загибелі.