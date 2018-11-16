Жители Львовской обл. смогут самостоятельно выбирать компанию для обслуживания газовых приборов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Услуга будет рыночной, а право на проведение работ будет иметь любая компания, которая получит разрешение от Управления Гоструда в Львовской области

От начала 2019 года собственники, балансодержатели или арендаторы жилья в Львовской области будут самостоятельно выбирать себе компанию-подрядчика, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов. Планово-техническое обслуживание (ПТО) до этого времени осуществляли работники газораспределительных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Львовгаз".

Владельцы, балансодержатели или арендаторы жилья будут выбирать компанию, которая будет осуществлять техническое обслуживание газовых приборов и внутридомовых сетей уже со следующего года. Следовательно услуга будет рыночной, а право на проведение таких работ будет иметь любая компания, которая получит разрешение от Управления Гоструда в Львовской области.

"Важно, чтобы потребители газа сейчас поняли, что согласно теперешнему законодательству ответственность за безопасную эксплуатацию и своевременное техобслуживание газовых сетей и оборудования возлагается именно на них, - отмечает технический Директор ПАО "Львовгаз" Павел Сербан. - Потребители должны заключить договоры о техобслуживании с любой компанией, которая имеет соответствующее разрешение. Все же расходы на обслуживание внутредомовых сетей должны быть включены в плату на содержание домов", - добавляет Павел Сербан.

Однако, ПАО "Львовгаз" остается ответственным за надежную и безопасную эксплуатацию распределительных газовых сетей до границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Также оператор ГРС имеет право ограничить газоснабжение на объект в случае необеспечения собственником здания технического обслуживания газовых приборов, то есть – в случае отсутствия у него соответствующего договора.

Такие изменения обусловлены принятием Закона Украины "О жилищно-коммунальные услуги", Приказом Министерства энергетики и угольной промышленности № 250 от 10 мая 2018 года, Приказом Минэнерго № 190 от 27 июля 2018 года, Кодексом газораспределительных систем.