Жители Харьковской области задолжали 2,4 млрд гривен за газ

По состоянию на 1 октября задолженность жителей Харькова и области за использованный природный газ составляет 2,37 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Харьковгаз Сбыта".

"С октября 2019 года начинается монетизация льгот на оплату за газ. Это касается 115 тыс. клиентов "Харьковгаз Сбыта". Еще 330 тыс. клиентов компании получают субсидии, которые монетизированы с марта 2019 года. Таким образом, субсидианты получили стимул рационально использовать энергоносители. В случае экономного использования голубого топлива, часть субсидии (а теперь и льгот) остается в распоряжении потребителя", - говорится в сообщении.

В то же время, наличие у потребителя просроченной задолженности за газ может привести к лишению его государственной помощи и стать причиной прекращения газоснабжения. К началу отопительного сезона около 500 тыс. семей Харьковской области имеют просроченную задолженность за газ более 340 гривен. Для получения субсидии им необходимо срочно решить вопрос расчетов за полученные услуги газоснабжения.

"После того, как клиент "Харьковгаз Сбыта" получит наличными государственную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, ему нужно самостоятельно оплатить услуги газоснабжения в полном объеме и контролировать состояние лицевого счета", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

Монетизированные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывают и предоставляют государственные органы управления по вопросам социальной защиты. Клиенты ООО "Харьковгаз Сбыт" получат их в денежной безналичной и в наличной форме.

Со своей стороны, ООО "Харьковгаз Сбыт" должен информировать УТСЗН о наличии у льготников и субсидиантов задолженности за потребленный природный газ.