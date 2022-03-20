Жителей Луганска призывают в SMS выйти на митинг против мобилизации, - ВСУ

Жителей временно оккупированных территорий Луганской области призывают выйти на митинг против мобилизации в центре города. Им рассылают соответствующее SMS-сообщение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СтратКому ВСУ .

Фото: жителей Луганска призывают в SMS выйти на митинг против мобилизации (фото facebook.com/AFUStratCom)

"На мобильные телефоны жителей временно оккупированных территорий Луганской области начали массово приходить СМС-сообщения с призывом выйти на митинг против мобилизации в центре Луганска",- пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится двадцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.