Жителей Киева предупредили об ухудшении погодных условий

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителей призывают не пользоваться автомобилями

В ближайшие дни в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры и снегопады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, водителей призывают использовать противотуманные фары и ремни безопасности, а также соблюдать скоростной режим.

Кроме того, владельцев автомобилей просят пользоваться общественным транспортом, ограничив таким образом выезд в город на собственном авто.

"Кроме того, призываем не оставлять автомобили вдоль дорог, ведь это мешает работе снегоуборочной техники и становится причиной заторов и осложнения движения, ибо авто, нарушающие правила парковки, необходимо будет перемещать", - отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Также пешеходов просят не перебегать дорогу в неустановленных местах, особенно в сумерках.

"Используйте светоотражающие элементы в одежде светоотбивательные элементы в одежде, если переходите дорогу в вечернее или ночное время. Будьте внимательными", - предупредил Давтян.

Как писал Styler, в воскресенье, 23 декабря на территории всех областей Украины ожидается усиление циклона Stina. Это означает, что в большинстве регионов Украины выпадет мокрый снег, который будет переходить в дождь.

Напомним, в Киеве сегодня, 22 декабря, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица.