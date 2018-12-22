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Жителей Киева предупредили об ухудшении погодных условий

Новости » Недвижимость    22.12.2018 - 16:25
Жителей Киева предупредили об ухудшении погодных условий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителей призывают не пользоваться автомобилями

В ближайшие дни в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры и снегопады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, водителей призывают использовать противотуманные фары и ремни безопасности, а также соблюдать скоростной режим.

Кроме того, владельцев автомобилей просят пользоваться общественным транспортом, ограничив таким образом выезд в город на собственном авто.

"Кроме того, призываем не оставлять автомобили вдоль дорог, ведь это мешает работе снегоуборочной техники и становится причиной заторов и осложнения движения, ибо авто, нарушающие правила парковки, необходимо будет перемещать", - отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Также пешеходов просят не перебегать дорогу в неустановленных местах, особенно в сумерках.

"Используйте светоотражающие элементы в одежде  светоотбивательные элементы в одежде, если переходите дорогу в вечернее или ночное время. Будьте внимательными", - предупредил Давтян.

Как писал Styler, в воскресенье, 23 декабря на территории всех областей Украины ожидается усиление циклона Stina. Это означает, что в большинстве регионов Украины выпадет мокрый снег, который будет переходить в дождь.

Напомним, в Киеве сегодня, 22 декабря, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица.

 

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