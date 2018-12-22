Жителей Киева предупредили об ухудшении погодных условий

Водителей призывают не пользоваться автомобилями
В ближайшие дни в Киеве и области ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры и снегопады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как отмечается, водителей призывают использовать противотуманные фары и ремни безопасности, а также соблюдать скоростной режим.
Кроме того, владельцев автомобилей просят пользоваться общественным транспортом, ограничив таким образом выезд в город на собственном авто.
"Кроме того, призываем не оставлять автомобили вдоль дорог, ведь это мешает работе снегоуборочной техники и становится причиной заторов и осложнения движения, ибо авто, нарушающие правила парковки, необходимо будет перемещать", - отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
Также пешеходов просят не перебегать дорогу в неустановленных местах, особенно в сумерках.
"Используйте светоотражающие элементы в одежде светоотбивательные элементы в одежде, если переходите дорогу в вечернее или ночное время. Будьте внимательными", - предупредил Давтян.
Как писал Styler, в воскресенье, 23 декабря на территории всех областей Украины ожидается усиление циклона Stina. Это означает, что в большинстве регионов Украины выпадет мокрый снег, который будет переходить в дождь.
Напомним, в Киеве сегодня, 22 декабря, ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица.