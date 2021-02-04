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Житель Винницы угрожал взорвать гранату в квартире с семьей

Автор: Андрей Козловский

В ночь на четверг в Виннице мужчина взял в заложники свою семью и угрожал взорвать гранаты в квартире жилого дома. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, накануне около 23 часов 44-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что находится в квартире по улице Замостянской, где собирается взорвать две гранаты.

"После почти двух часов переговоров полицейскими при силовой поддержке бойцов КОРД удалось попасть в квартиру, в которой находился злоумышленник с женой и 6-летним ребенком", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанный ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, разбой, незаконное завладение автотранспортом. Во время обысков правоохранители взрывоопасных предметов не обнаружили.

В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан (ст.259 УК Украины). Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Фото: спецоперация (npu.gov.ua)

Напомним, 28 января в Никополе (Днепропетровская область) мужчина подорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство. Правоохранители его разыскали и задержали.

Кроме того, 11 января в Виннице произошел взрыв на территории детского сада, в результате которого пострадали дети. Правоохранители установили, что на территории детсада могла взорваться самодельная петарда.

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