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Житель Миргорода с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 14:16
Житель Миргорода с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина может скрываться в Киеве

В Полтавской области житель Миргорода с подозрением на коронавирус COVID-19 отказался от сдачи анализов и скрывается. Об этом сообщили в Полтавской областной государственной администрации.

По словам главы ОГА Олега Синегуба, мужчина может скрываться в Киеве.

"2 апреля мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследование в лабораторном центре ПЦР-методом. Сейчас полиция занимается поиском человека, ведь имеется информация, что он скрывается в Киеве", - сообщили в ОГА.

На данный момент в Полтавской области на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека, которые вернулись из-за границы.

Также отмечается, что правоохранители области составили 65 административных протоколов за нарушение карантина, из них 8 - за нарушение самоизоляции.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины усилил карантинные меры. В частности, с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также документов.

Отметим, по состоянию на 10 утра 3 апреля в Украине подтверждены 942 случая коронавируса. Из них 5 в Полтавской области.

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