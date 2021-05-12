Житель Днепра угрожал взорвать многоэтажку: спецназ полиции сумел его обезвредить

Сообщение об угрозе взрыва многоэтажки поступило в полицию 12 мая около 10:00. На место происшествия выехали правоохранители, взрывотехники и спасатели. При силовой поддержке спецназа подразделения КОРД был задержан 43-летний местный житель.

Как выяснилось, он спрятался в балконном подвале с гранатой Ф-1 и угрожал ее подорвать. Сейчас следователи решают вопрос о задержании мужчины по ст. 208 УПК и открытия уголовного дела по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Фото: задержание мужчины, угрожавшего взорвать многоэтажку в Днепре (dp.npu.gov.ua)