Жирнов рассказал, как Киев готовится давать отпор российским войскам

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов рассказал, как столица собирается давать отпор российским военным.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, силы украинских войск с каждым днем растут, также увеличивается оснащение и вооружение.
Кроме того, вокруг Киева и в столице создали большую группировку войск.
"Построена система оборонительных рубежей, районов и позиций, обустроены различного рода заграждения, включая минно-взрывные, обустроены сюрпризы для тех, кто хочет зайти в город. Создана система огневого поражения, противовоздушной обороны, а также материально-технического обеспечения", - сказал Жирнов.
Также сейчас накоплены запасы боеприпасов, продовольствия, медикаментов, которые обеспечивают ввод долговременной обороны.
К тому же при районных советах города формируют и набирают дополнительные добровольческие отряды территориальной обороны, которые сейчас проходят подготовку и получают задания по обороне Киева.
Как рассказал Жирнов, дополнительная мобилизация не планируется, ведь достаточно людей, которые записываются как добровольцы в ряды сил обороны.
"Можно с уверенностью сказать, что военным командованием приняты все необходимые меры для обороны города", - добавил он.
Ранее мы сообщали, что Жирнов объяснил, почему России не удастся штурмовать Киев.
Также глава военной администрации Киева говорил, что Киев не в осаде и окружения города нет.
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