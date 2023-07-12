UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме турнір у Будапешті: відома причина

Фото: Українські борчині пропустять престижний турнір (facebook.com/ukrwrestling)
Автор: Антон Федорців

Українські борчині вимушено пропустять міжнародний рейтинговий турнір у столиці Угорщини через допуск російських спортсменок.

Про це заявив президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kamp-Sport.

Жіноча команда не поїде на змагання в Будапешті. Міжнародний рейтинговий турнір проходитиме 13-16 липня.

Українки ще кілька днів тому планували брати участь у змаганнях. Проте, коли в заявці на турнір з'явилися представниці країни-агресорки, то асоціація вирішила відкликати вітчизняних атлеток. Натомість чоловіча команда змагатиметься в Будапешті, оскільки росіян і білорусів не допустили.

Представників РФ і Білорусі почали повертати до змагань навесні. Наприкінці березня виконком МОК закликав допустити тамтешніх спортсменів до міжнародних турнірів у статусі нейтральних. Серед вимог до участі – відсутність зв'язків із армією чи спецслужбами обох країн.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.

До слова, раніше Росію позбавили права на проведення Євро-2026 з гандболу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News