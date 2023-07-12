Жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме турнір у Будапешті: відома причина

Жіноча команда не поїде на змагання в Будапешті. Міжнародний рейтинговий турнір проходитиме 13-16 липня.

Українки ще кілька днів тому планували брати участь у змаганнях. Проте, коли в заявці на турнір з'явилися представниці країни-агресорки, то асоціація вирішила відкликати вітчизняних атлеток. Натомість чоловіча команда змагатиметься в Будапешті, оскільки росіян і білорусів не допустили.

Представників РФ і Білорусі почали повертати до змагань навесні. Наприкінці березня виконком МОК закликав допустити тамтешніх спортсменів до міжнародних турнірів у статусі нейтральних. Серед вимог до участі – відсутність зв'язків із армією чи спецслужбами обох країн.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.