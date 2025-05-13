Жіноча трагедія Каїна та Авеля? Театр Франка береться за потужну драму Забужко

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві розпочав роботу над новою виставою. В її основу ляже відомий твір української письменниці та літературознавиці Оксани Забужко.
Докладніше про те, яку саме виставу зможуть побачити глядачі столичного театру та чим вона особлива, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У театрі поділились, що розпочали роботу над новою виставою.
"Вже незабаром на нашій сцені з'явиться "Калинова сопілка" за твором Оксани Забужко", - розповіли українцям у прес-службі закладу.
Уточнюється, що за постановку взялась режисер Тіна Єременко-Ворожбіт.
Поціновувачам театрального мистецтва повідомили, що це буде "напружена психологічна драма із бароковим колоритом".
"Це історія про темряву, що не може перемогти світло, та про силу правди, яка проривається крізь найгустіший морок", - додали в академічному драматичному театрі.
Варто зазначити, що про дату прем'єри наразі не повідомляють. Проте стежити за розкладом вистав театру Франка можна за допомогою онлайн-афіші.
Повість Забужко під назвою "Казка про калинову сопілку" було опубліковано вперше у 2000 році.
Вона перекладалась різними мовами (польською, чеською, фарсі) та з успіхом виставлялася на театральних сценах в Україні й за кордоном.
В основу твору покладено народну "Казку про дивну сопілку", мотив та основа сюжету якої пов'язані з перетворенням людини - живої душі - на дерево.
У своїй повісті Забужко:
"Це - повість-притча, повість-міф, повість-метафора, виконана у "прафольклорному" річищі із використанням величезного фольклорного матеріалу", - вважає літературознавець Ярослав Голобородько.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що театр Франка змінив правила продажу квитків на вистави.
Читайте також про головні концерти, шоу та вистави у Києві у травні, які не можна пропустити.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Facebook, Wikipedia.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.